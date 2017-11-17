Kocaeli'de aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tabancayla 3 kişiyi yaraladığı ileri sürülen, hakkında 7 ayrı yakalama emri bulunan ve üzerinde sahte kimlik belgesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım 2016, 3 Nisan ve 13 Mayıs 2017 tarihlerinde İzmit ve Körfez ilçelerinde 3 kişinin tabancayla yaralanması olaylarının firari şüphelisi, ayrıca Kocaeli, Kandıra ve Körfez Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, hakkında "kasten öldürme, yaralama, ateşli silahlar kanununa muhalefet, müessir fiil, tehdit, mala zarar vermek, hükümlü veya tutuklu kaçması" suçlarından yakalama müzekkereleriyle 7 ayrı yakalama emrinden toplam 25 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan E.B. (33) ile yanında bulunan S.Ç. İzmit'te bir otomobilde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Otogar Kavşağı mevkisinde durdurulan otomobilde gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

Üzerinde kendi fotoğrafı bulunan, Y.Ö. ismine düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalanan E.B'ye "resmi belgede sahtecilik", S.Ç'ye de "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. Kocaeli Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



