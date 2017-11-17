Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ankilozan Spondilit Harp Akademileri Almanya Başbakan Angela Merkel Gazze Şeridi Ömer el-Beşir
Uygun bilet kampanyası
Uygun bilet kampanyası
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu

Kocaeli'de aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tabancayla 3 kişiyi yaraladığı ileri sürülen, hakkında 7 ayrı yakalama emri bulunan ve üzerinde sahte kimlik belgesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya...

Kocaeli'de aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tabancayla 3 kişiyi yaraladığı ileri sürülen, hakkında 7 ayrı yakalama emri bulunan ve üzerinde sahte kimlik belgesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım 2016, 3 Nisan ve 13 Mayıs 2017 tarihlerinde İzmit ve Körfez ilçelerinde 3 kişinin tabancayla yaralanması olaylarının firari şüphelisi, ayrıca Kocaeli, Kandıra ve Körfez Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, hakkında "kasten öldürme, yaralama, ateşli silahlar kanununa muhalefet, müessir fiil, tehdit, mala zarar vermek, hükümlü veya tutuklu kaçması" suçlarından yakalama müzekkereleriyle 7 ayrı yakalama emrinden toplam 25 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan E.B. (33) ile yanında bulunan S.Ç. İzmit'te bir otomobilde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Otogar Kavşağı mevkisinde durdurulan otomobilde gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

Üzerinde kendi fotoğrafı bulunan, Y.Ö. ismine düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalanan E.B'ye "resmi belgede sahtecilik", S.Ç'ye de "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. Kocaeli Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Silahla YaralamaYaralama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5