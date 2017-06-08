Kocaeli'de aranan kişilere yönelik operasyon

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 436 polisle kentte çeşitli adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyona, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terör ile Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekipleri de destek verdi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 29 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.