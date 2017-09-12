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Kocaeli'de Atatürk'ün anısına hakaret soruşturması

- Sosyal medya hesabından Atatürk hakkında olumsuz benzetmeler içeren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Kocaeli'de Atatürk'ün anısına hakaret soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik olumsuz paylaşımlar yaptığı iddia edilen kişi hakkında "Atatürk'ün anısına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, S.Z.Ç'nin sosyal medya hesabından, Osmanlı Padişahı Vahdettin ile Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimi davasının tutuklu sanıklarından eski Başyaver Albay Ali Yazıcı ve Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile Abdulfettah es-Sisi'nin yan yana olduğu fotoğrafları, birbirlerine benzettiği paylaşımlar yaptığı öne sürüldü.

Paylaşımların basın yayın organlarında yer alması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu kişi hakkında "Atatürk'ün anısına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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AtatürkHakaretKocaeli
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