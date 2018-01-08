Kocaeli'de ateş alan tabanca baba ve oğlunu yaraladı

KOCAELİ (AA) - Kandıra'da oğlunun kendisine zarar vermesini engellemek için sarıldığı tabancanın ateş alması sonucu baba ile oğlu silahtan çıkan mermiyle yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pınardüzü Mahallesi'nde baba H.K. ile oğlu R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Evdeki tabancayı alarak kendisine zarar vermek isteyen oğluna engel olmak isteyen baba H.K. silaha sarıldı.

Yaşanan boğuşmada tabancanın ateş alması sonucu baba H.K. omzundan, oğul R.K. da göğsünden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları Kandıra Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.