Kocaeli'de baz istasyonlarından akü hırsızlığı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’de baz istasyonlarından 80 akü çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, GSM operatörlerine ait baz istasyonlarında akü çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarında kullanılan otomobilin Kartepe ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, takibe aldıkları aracı durdurarak, şüpheliler E.Ç, H.P, ve A.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Araçta yapılan aramada 2 demir kesme makası, 2 levye, 2 tornavida, 1 çift eldiven ve 7 bin TL para ve birkaç baz istasyonuna ait olan kesilmiş asma kilit bulundu.

Bu arada Kocaeli’de 3 günde 7 ayrı baz istasyonundan 80 akü çaldıklarını belirlenen şüphelilerin, Düzce, Sakarya ve Kastamonu’da aynı şekilde hırsızlık olayı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği öğrenildi.