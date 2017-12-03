Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Çorum AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ piyasalar Eto
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 5 yaralı

- Gölcük ilçesinde Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan bıçakkavgada, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'nde Preveze Caddesi'nde bir evde kalan Afganistan uyruklu 5 kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen aynı ülke vatandaşı iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, kimliği belirsiz şüpheliler, Abdulmemet R, Kulbin G, Sabır H, Akhtahar M. ve Amanallah H'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabır H, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfganistanBıçakGölcükKavgaşüpheliUyrukYaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5