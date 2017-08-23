Kocaeli'de bir haftada 105 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 105 kişinin hayatını kurtardı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, cankurtaranların, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle plajlarda yoğunluk oluşturan vatandaşların boğulma tehlikesi yaşamamaları için çaba sarf ettiği belirtildi.
Cankurtaranların, denize girmenin riskli olduğu dönemlerde vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunduğu vurgulanan açıklamada, Kocaeli sahillerindeki plajlarda boğulma vakalarına anında müdahale eden KOSKEM ekiplerinin geçen hafta 105 kişiyi kurtardığı bildirildi.
KOSKEM ekiplerinin 8 sahil bölgesinde hizmet verdiğine işaret edilen açıklamada, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Kumcağız sahilinde 43 vatandaş boğulmak üzereyken kurtarıldı. Cankurtaranlar Karamürsel bölgesinde 2 olaya müdahale ederken, Cebeci sahilinde 54, Bayramoğlu sahilinde 2 kişi, Sarısu bölgesinde 4 kişiyi hayata döndürdü. Sahillerde cankurtaranlarla birlikte görev yapan ambulans birimi de çeşitli yaralanmalardan dolayı 43 vatandaşa ilk yardımda bulundu." ifadelerini kullanıldı.
Yaz sezonu boyunca il genelinde 8 bölgede yaklaşık 170 kişiyle sahillerde görev yapan KOSKEM ekiplerinin denizde de devriye gezerek boğulmalara karşı tedbir aldığı belirtilen açıklamada, özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranların, denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemlediği kaydedildi.