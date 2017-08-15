Kocaeli'de bir haftada 182 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 182 kişinin hayatını kurtardı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz sezonu boyunca il genelinde 8 bölgede yaklaşık 170 kişiyle sahillerde görev yapan KOSKEM ekiplerinin denizde de devriye gezerek boğulmalara karşı tedbir aldığı belirtildi.

Aşırıcı sıcaklar dolayısıyla yoğunlaşan sahil bölgelerinde vatandaşların can güvenliği için çalışmalara devam edileceği vurgulanan açıklamada, geçen hafta içerisinde Kumcağız sahilinde 99, Cebeci sahilinde 64, Kerpe'de 7, Karamürsel'de 2, Bağırganlı'da 3, Sarısu'da 1, Seyrek'te 1 ve Bayramoğlu sahilinde 5 olmak üzere 182 kişinin boğulmak üzereyken kurtarıldığı kaydedildi.

- KOSKEM'den uyarı

Ayrıca 74 vatandaşa ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KOSKEM'e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın 7 günü 10.00-18.00 arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Sahillerde sivil toplum kuruluşlarından oluşan, 170 kişilik ekip görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyor. Vatandaşlarımızın, cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri ve rip akıntısına dikkat etmeleri konusunda sürekli uyarılar yapıyoruz."