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Kocaeli'de cip ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eski İstanbul Yolu Sevindikli Mahallesi mevkisinde Engin Özdamar idaresindeki 34 RU 8859 plakalı cip, karşı yönden...

Kocaeli'de cip ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski İstanbul Yolu Sevindikli Mahallesi mevkisinde Engin Özdamar idaresindeki 34 RU 8859 plakalı cip, karşı yönden gelen Ramazan Demirkıran yönetimindeki 57 HD 820 plakalı otomobille henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü Demirkıran, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile aynı aileden oldukları öğrenilen İbrahim, Remzi ve Yaşar Demirkıran, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yoldaki trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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