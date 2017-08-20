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Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği denizde boğuldu.Alınan bilgiye göre, 60 Evler Mahallesi'ndeki sahilde arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan Fevzi Sancak (72), serinlemek için girdiği denizde kısa...

Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, 60 Evler Mahallesi'ndeki sahilde arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan Fevzi Sancak (72), serinlemek için girdiği denizde kısa süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredekiler tarafından sahile çıkartılan Sancak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambülansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamayan Sancak'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Boğulma
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