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Kocaeli'de eğitime kar engeli

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise...

Kocaeli'de eğitime kar engeli

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

- KOÜ'de tatil

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, yarın da tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.

Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

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