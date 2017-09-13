Kocaeli'de FETÖ sanıklarına protesto

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 42 sivil toplum kuruluşu, vakıf ve derneklerin temsilcilerinden oluşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyeleri, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılandığı Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde sanıkları protesto etti.

Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine gelen platform üyeleri, ellerinde "Kocaeli davasına sahip çıkıyor", "Kocaeli burada hain FETÖ nerede", "Ey FETÖ, Amerika'ya değil Allah'a sığın", "Tarla bakmaya değil, hakka şahit olmaya geldik", "FETÖ'nun Amerikası varsa bu milletin Allah'ı var" şeklinde dövizler taşıdı.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Dönem Başkanı Şahin Yaşlık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Donanma Komutanlığı duruşmasının FETÖ'nün darbe girişiminin en önemli davalarından olduğunu söyledi.

Davanın başladığını ancak Kocaeli halkının davadan haberinin olmadığını gördüklerini ifade eden Yaşlık, Kocaeli halkının bu davaya olan ilgisini toplamak istediklerini kaydetti.

Yaşlık, bundan sonra burada çok daha güçlü şekilde olacaklarını dile getirerek, "Bu millet askeri darbeler, postmodern 28 şubatlar, muhtıralar gördü. Bunların çoğunda sustu, ses çıkaramadı. Ancak 15 Temmuz gibi hain bir ihanet teşebbüsü püskürtmede destan yazdı. Allah'a hamdolsun ki kahraman milletimiz, 15 Temmuz'da vatanımıza, milletimize, devletimize, değerlerimize, demokrasimize karşı darbe görünümlü işgal hareketini, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlı duruşuyla önleyerek, tarihteki zaferlerine bir yenisini eklemiştir." şeklinde konuştu.

"Gerekli cezayı alacaklarına inanıyoruz"

Bu milletin bir parçası olmanın kendileri için ayrı bir gurur olduğunu anlatan Yaşlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Amerikan kuklası hain çeteye" karşı gereken mücadeleyi verdiğini dile getirdi.

Yaşlık, "Kentteki en büyük FETÖ davasının görüldüğü Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, burada yapılan duruşmalar sonucunda suçluların gereken cezalara çarptırılacağına yürekten inanmaktayız." dedi.

Protestoya katılan Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Tunçay ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruşma salonunda bu vatan hainlerinin Türkiye'de vatanını, bayrağını seven insanların dik duruşlarını görmelerini istediklerini söyledi.

Tutuklu sanıkların rahat tavırlarının görüldüğünü ifade eden Tunçay, idamın gelmesini istediklerini kaydetti.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Hanefi Akbulut ise sanıkların rahat tavırlar sergilemesinden rahatsız olduklarını belirterek, Kocaeli halkının mahkemeden haberdar olmadığını düşündüklerini söyledi.

Araştırma ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Salih Işık da davaya insanların ilgisini çekmek istediklerini belirtti.

"Bu davaya millet adına sonuna kadar sahip çıktığımız için buradayız"

Duruşmayı izlemek için salona gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, belki Türkiye'nin son 100 yılda karşılaştığı en büyük badirelerden birisinin atlatıldığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı ana davasına ve Silivri'deki davaya da katıldıklarını anımsatan Çakır, bugün buradaki davaya katılacaklarını kaydetti.

Çakır, davayı izleyerek belki çok katkı sunamayacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İşleyişi görmek açısından sanıkların tutum ve davranışlarını burada izleyip, halkı bu noktada bilgilendirme açısından bunu faydalı görüyoruz. Çünkü oldukça pervasızlar, oldukça yaptıkları işin sanki kendileri tarafından yapılmamış gibi mesela Genelkurmay ana davasında sivilleri vurun emrini veren Albay Muzaffer Düzenli aynen şöyle yapıyor. Kendi resmine bakıp diyor ki savcı 'Bu siz misiniz?' diye sorduğunda 'Bir bakayım, hakikaten ben miyim?' diyor. Bizim burada en azından şehitlerin yakınlarının, gazilerin yanında olduğumuzu göstermek açısından burada olmamız gerekiyor. Bu bir manevi destektir. Elbette mahkemeyi etki altında bırakmak anlamında değil. Bu süreçte şehit yakınlarının yanında olduğumuzu göstermek ve bu davaya millet adına sonuna kadar sahip çıktığımız için buradayız."

Muhabir: Kadir Yıldız