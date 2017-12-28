Kocaeli'de gasp iddiası

KOCAELİ (AA) - İzmit'te kendini kadın olarak tanıtarak buluştuğu kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesi üzerinden açtığı sahte profille kendini kadın olarak tanıtan S.G. (21), söz konusu sitede tanıştığı T.A. (28) ile buluştu.

Alikahya semtinde bulunan adrese gelen T.A, S.G. tarafından darp edilerek üstündeki 200 lira ve cep telefonu gasbedildi.

T.A'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheli S.G'yi çevredeki güvenlik kameralarından tespit etti.

Çalıştığı fabrikada gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde suçunu kabul ettiğini ve gasp olayını uyuşturucu alabilmek için yaptığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, S.G'nin ifadesinden yola çıkarak uyuşturucu temin edeceği halk otobüsü şoförünü de gözaltına aldı.

Halk otobüsünde yapılan aramada ise 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü, emniyetteki ifadesinin ardından hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G. adliyeye sevk edildi.