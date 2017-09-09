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Kocaeli'de hırsızlık şüphelileri tutuklandı

- İş yerlerinden inşaat malzemesi, motor yağı ve otomobil lastiği çaldığı iddiasıyla tutuklanan iki şüphelinin beşer ayrı suçtan arandığı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi

Kocaeli'de hırsızlık şüphelileri tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Darıca ve İzmit ilçelerindeki iş yerlerinden 270 bin lira değerinde inşaat malzemesi ile motor yağı ve 200 otomobil lastiği çalınmasına ilişkin yakalanarak adliyeye çıkarılan A.Y. (61) ile H.G'nin (28) savcılık sorgusu tamamlandı.

Sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen iki şüpheli, tutuklandı.

Şüphelilerin beşer ayrı suçtan arandığı ve A.Y'nin 4 yıl 2 ay, H.G'nin ise 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Darıca ve İzmit'teki iş yerlerinden 270 bin lira değerinde inşaat malzemesi, motor yağı ve 200 otomobil lastiğin çalınması üzerine çalışma başlatmış, olaya ilişkin H.G. ve A.Y. İstanbul'da araçla kaçmak istedikleri sırada yakalanmıştı.

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