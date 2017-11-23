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Kocaeli'de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

- İzmit ilçesinde bir iş hanındaki 15 işyerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir iş hanında bulunan 15 iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit'te bir iş hanında kapı kilitleri kırılarak girilen 15 iş yerinden 50 bin lira nakit, bin 200 lira değerinde kol saati, 2 çeyrek altın çalınması üzerine, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Güvenlik ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını inceleyen ekipler, iş hanından asansör halatıyla sarkarak kaçan şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti.

Aracın plakası üzerinden şüphelilerin Ankara'da ikamet ettiğini belirleyen ekipler, bu ilde düzenledikleri operasyonda H.D. (51) ve C.B’yi gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunduğu ve İzmit'teki iş yerine gündüz girip mesai saati bitimine kadar saklandıkları öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin yaklaşık 3 metre yükseklikten atlamaları ile kaçış anları yer alıyor.

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