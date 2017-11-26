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Kocaeli'de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

- İzmit ve Gölcük ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüphelilerden birinin 33, diğerinin ise 4 suç kaydının olduğu öğrenildi

Kocaeli'de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ve Gölcük ilçesinde 5 evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Kuruçeşme ve Şirintepe'de üç, Gölcük'te de iki evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalınması üzerine çalışma başlattı.

MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızların kimliğini ve olayda kullandıkları aracın plakasını belirleyen ekipler, İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenledikleri operasyonda, K.K. (21) ve Y.E.K'yi (23) gözaltına aldı.

Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından, K.K. ve Y.E.K, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kiraladıkları araçla İstanbul'dan gelen şüphelilerin evlere balkon ve pencerelerden girerek, para ve ziynet eşyası çaldıkları bildirildi.

Öte yandan, K.K'nin emniyette, hırsızlık ve çeşitli suçlardan 33, Y.E.K'nin ise 4 kaydının olduğu öğrenildi.

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