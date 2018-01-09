Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Ak Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen Kilim Mobilya yenilikçi ürünler ve ihracat ile liderliği hedefliyor serkan sevim
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Kocaeli'de hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı

- İzmit ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü Afgan uyruklu 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Kocaeli'de hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü Afgan uyruklu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesindeki bir iş yerinden 50 bin lira değerinde bakır kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını yaptığını tespit ettiği O.A. ile Afgan uyruklu , Ş., İ.D. ve M.M.'yi, Başiskele ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, zanlıların, çaldıkları bakır kabloyu Gölcük ilçesinde bir hurdacıya sattıkları, iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HIRSIZLIKİzmitKocaeli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5