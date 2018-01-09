Kocaeli'de hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü Afgan uyruklu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesindeki bir iş yerinden 50 bin lira değerinde bakır kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını yaptığını tespit ettiği O.A. ile Afgan uyruklu , Ş., İ.D. ve M.M.'yi, Başiskele ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, zanlıların, çaldıkları bakır kabloyu Gölcük ilçesinde bir hurdacıya sattıkları, iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.