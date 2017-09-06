Kocaeli'de ihmalden ölüm iddiasına soruşturma

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisinde gribal enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 26 yaşındaki Hakan Usda'nın, yanlış tedavi sonucu öldüğü iddiasına ilişkin soruşturma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Kartepe ilçesi Acısu'da yaşayan Hakan Usda, Kurban Bayramında soğuk algınlığı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesine gitti. Burada serum verilen Usda, ilaç reçetesi yazılarak evine gönderildi.

Bir gün sonra yeniden rahatsızlanan Usda, bu sefer SEKA Devlet Hastanesine gitti. Burada da serum tedavisi uygulanan hasta, evinde fenalaştı. İzmit ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan Usda, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Şenol Ergüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın ihmalden öldüğü yönündeki iddialar için soruşturma başlatıldığını söyledi.

"Hasta acil serviste müşahede altına alınmış, serum verilmiş, tedavi uygulanmış." diyen Ergüney, "Daha sonra taburcu edilmiş. Tekrar hastalanınca özel hastaneye gitmişler. Burada vefat etmiş. Hastanede uzman doktor olmaması mümkün değil. Bu iddialar soruşturma sonucu ortaya çıkacak. Soruşturma neticesinde hata, kusur varsa gereği yapılır. Acılı ailemize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Hakan Usda'nın ağabeyi Ali Usda ise kardeşinin ihmalden dolayı öldüğünü öne sürdü.

Kardeşini soğuk algınlığı nedeniyle Kocaeli ve Seka Devlet Hastaneleri'ne götürdüklerini ancak acil serviste sadece serum verilerek eve gönderildiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Kardeşimin durumu iyi değildi. Hastaneye her gelişimizde serum verdiler, ağrı kesici iğne yaptılar. İlaç yazıp eve gönderdiler. Tekrar rahatsızlandı, yine aynı şekilde serum vererek eve gönderdiler. Tam 7 kez devlet hastanelerine gittik. Son gelişimizde kardeşimin yürüyecek durumu yoktu. Nefes alamıyordu. Uzman doktor yok mu diye sorduğumda, bayramda izinli olduğunu söylediler. Daha sonra özel bir hastaneye kaldırdık. Burada vefat etti. Gribal enfeksiyon nedeniyle mikrop kana karışmış. Kardeşim kan zehirlenmesinden öldü. Uzman doktorlar tarafından düzgün bir tedavi uygulansaydı böyle olmazdı. Kardeşim ihmalden dolayı öldü. Aile olarak bayramda büyük acı yaşadık. Suç duyurusunda bulunacağız."

Recep ve Huri Usda'nın 3 çocuğundan biri olan 26 yaşındaki Hakan Usda, dün Kartepe ilçesinde aile mezarlığında toprağa verilmişti.