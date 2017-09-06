Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Kocaeli'de ihmalden ölüm iddiasına soruşturma

- Gribal enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına 26 yaşındaki Hakan Usda'nın, uzman doktorun müdahale etmediği ve yanlış tedavi edildiği için öldüğü ileri sürüldü - Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Ergüney: - "İddialarla ilgili soruşturma başlattık. Soruşturma neticesinde hata, kusur varsa gereği yapılır"

Kocaeli'de ihmalden ölüm iddiasına soruşturma

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisinde gribal enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 26 yaşındaki Hakan Usda'nın, yanlış tedavi sonucu öldüğü iddiasına ilişkin soruşturma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Kartepe ilçesi Acısu'da yaşayan Hakan Usda, Kurban Bayramında soğuk algınlığı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesine gitti. Burada serum verilen Usda, ilaç reçetesi yazılarak evine gönderildi.

Bir gün sonra yeniden rahatsızlanan Usda, bu sefer SEKA Devlet Hastanesine gitti. Burada da serum tedavisi uygulanan hasta, evinde fenalaştı. İzmit ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan Usda, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Şenol Ergüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın ihmalden öldüğü yönündeki iddialar için soruşturma başlatıldığını söyledi.

"Hasta acil serviste müşahede altına alınmış, serum verilmiş, tedavi uygulanmış." diyen Ergüney, "Daha sonra taburcu edilmiş. Tekrar hastalanınca özel hastaneye gitmişler. Burada vefat etmiş. Hastanede uzman doktor olmaması mümkün değil. Bu iddialar soruşturma sonucu ortaya çıkacak. Soruşturma neticesinde hata, kusur varsa gereği yapılır. Acılı ailemize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Hakan Usda'nın ağabeyi Ali Usda ise kardeşinin ihmalden dolayı öldüğünü öne sürdü.

Kardeşini soğuk algınlığı nedeniyle Kocaeli ve Seka Devlet Hastaneleri'ne götürdüklerini ancak acil serviste sadece serum verilerek eve gönderildiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Kardeşimin durumu iyi değildi. Hastaneye her gelişimizde serum verdiler, ağrı kesici iğne yaptılar. İlaç yazıp eve gönderdiler. Tekrar rahatsızlandı, yine aynı şekilde serum vererek eve gönderdiler. Tam 7 kez devlet hastanelerine gittik. Son gelişimizde kardeşimin yürüyecek durumu yoktu. Nefes alamıyordu. Uzman doktor yok mu diye sorduğumda, bayramda izinli olduğunu söylediler. Daha sonra özel bir hastaneye kaldırdık. Burada vefat etti. Gribal enfeksiyon nedeniyle mikrop kana karışmış. Kardeşim kan zehirlenmesinden öldü. Uzman doktorlar tarafından düzgün bir tedavi uygulansaydı böyle olmazdı. Kardeşim ihmalden dolayı öldü. Aile olarak bayramda büyük acı yaşadık. Suç duyurusunda bulunacağız."

Recep ve Huri Usda'nın 3 çocuğundan biri olan 26 yaşındaki Hakan Usda, dün Kartepe ilçesinde aile mezarlığında toprağa verilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hakan UsdaIhmalSoruşturma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5