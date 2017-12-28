Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, burada müşteri olarak bulunan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çenesuyu Çınarlı Mahallesi Berat Sokak'ta bulunan, Mustafa B'ye ait odun ve kömür satışı yapılan iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, iş yerinde müşteri olarak bulunan Mehmet Ali Ulukavak, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı şahsa ait Kayacı Sokak'taki iş yerinin de kurşunlandığı öğrenilirken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



