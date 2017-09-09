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Kocaeli'de iş yerlerinden hırsızlık

- İş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'de iş yerlerinden hırsızlık

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de iş yerlerinden inşaat malzemesi, motor yağı ve otomobil lastiği çaldığı ileri sürülen 2 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Darıca ve İzmit ilçelerindeki iş yerlerinden 270 bin lira değerinde ''plywood'' isimli inşaat malzemesi ile motor yağı ve 200 otomobil lastiği çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerleri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık yapan kişilerin A.Y (61) ile H.G (28) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, ekiplerin düzenlediği operasyonda, İstanbul Kadıköy'de araçla kaçmak istedikleri sırada yakaladı.

Kocaeli'ne getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bu arada zanlıların beşer ayrı suçtan arandığı, A.Y'nin 4 yıl 2 ay, H.G'nin ise 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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HIRSIZLIKİşyeri
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