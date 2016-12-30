Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Kocaeli'de istinat duvarı çöktü

- Gölcük'te duvarın çökmesiyle karayoluna düşen kaya parçaları, trafikte aksamaya neden oldu

Kocaeli'de istinat duvarı çöktü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 karayolu kenarındaki istinat duvarı, yağışların etkisiyle çöktü.

Yolun Ulaşlı mevkisindeki istinat duvarı şiddetli yağış yüzünden yıkıldı. Duvarın çökmesiyle karayoluna düşen kaya parçaları, İzmit istikametinde trafiğin aksamasına neden oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, tek şeridi kapanan yolda güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSU) bağlı ekipler, yoldaki su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.

Karayolunun İzmit istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Gölcük
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.