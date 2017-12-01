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Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan istinat duvarının altında kalan işçi öldü.Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan inşaat alanında doğrama ustası Ali Murtaza Yıldız (52), çalıştığı...

Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan istinat duvarının altında kalan işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan inşaat alanında doğrama ustası Ali Murtaza Yıldız (52), çalıştığı sırada yıkılan bahçe istinat duvarının altında kaldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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