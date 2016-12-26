Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Kocaeli'de kaçak akaryakıt operasyonu

- Körfez ilçesinde bir akaryakıt depolama tesisine yapılan operasyonda 120 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak akaryakıt operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt depolama tesisine yapılan operasyonda, 120 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yurda kaçak akaryakıt sokulduğu ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Körfez ilçesindeki bir akaryakıt firmasına düzenledikleri operasyonda, 4 tankın içinde 120 bin litre kaçak akaryakıt olduğunu tespit etti.

Yurt dışından yurda sokulduğu öğrenilen kaçak akaryakıtla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kaçak AkaryakıtKocaeliKörfez
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.