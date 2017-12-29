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Kocaeli'de kağıt deposunda yangın

- İzmit'te, deponun yanındaki otomobil bayisinin servis bakım bölümüne de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de kağıt deposunda yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

İzmit Sanayi Mahallesi Öz Baki Sokağı'nda bir kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, dumanlarının birkaç kilometre öteden de görülebildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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