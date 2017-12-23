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Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları

- Kar kalınlığının 52 santimetreye ulaştığı Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de, yollarda kar küreme çalışmaları yapılıyor

Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından, kar küreme çalışmalarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, dün gece saatlerinden itibaren kar yağışının, kentin yüksek kesimlerinde etkili olduğu belirtildi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar nedeniyle hazırda bekleyen ekiplerin karla mücadele çalışmalarına başladığı bildirilen açıklamada, kar kalınlığının 52 santimetreye ulaştığı Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de, yollarda kar küreme işleminin devam ettiği aktarıldı.

Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 24 saat aralıksız çalışan ekiplerin, kar yağışının yoğunluk gösterdiği anlarda cadde ve sokaklarda tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları gerçekleştirdiği vurgulandı.

İlçelerde 73 ana artere konuşlandırılarak 24 saat hizmet veren karla mücadele ekiplerinin, kentin tüm noktalarına kısa sürede ulaşabilmesi için 410 personelin hazır bulundurulduğu belirtilen açıklamada, 183 kar rotatifi, 29 kar küreme kamyonu, 8 kar küreme kamyoneti, 22 grayder, 17 kanal kazıyıcı ve yükleyici, 12 loder, 14 ekskavatör, 2 kar robotu, 2 bobcat, 3 çekici trayler, 15 tuzlama kamyonu, 1 vinç, 14 pikap, 5 akaryakıt tankeri ve 37 kar bıçaklı traktörün karla mücadelede kullanıldığı kaydedildi.

Yapılan çalışmalar sayesinde kapalı köy yolu bulunmadığını bildirildi.


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KarKocaeliKüreme
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