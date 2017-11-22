Kocaeli'de kaza

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu yan yolda İstanbul istikametine giden Ferhat Çelik idaresindeki 41 UM 726 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ersin Şakar'ın kullandığı 44 DJ 497 plakalı otomobil Balküpü mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan sürücü Şakar, ekipler tarafından araçtan çıkartıldı. Başından yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Diğer otomobilde bulunan sürücü ile eşi Serap, çocukları Sıla ile Koray Çelik hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambülanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.