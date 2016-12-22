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Kocaeli'de minibüsün çarptığı tırda yangın

- Kartepe'te yol kenarında park halindeki bir tıra çarpan minibüsün sürücüsü, tırdaki malzemelerin alev alması nedeniyle çıkan yangında yaşamını yitirdi

Kocaeli'de minibüsün çarptığı tırda yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir minibüs sürücüsü, aracıyla çarptığı park halindeki tırda bulunan malzemelerin alev alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda İstanbul yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 HN 902 plakalı minibüs, Uzunçiftlik mevkisinde yol kenarında park halinde olan 41 PB 092 plakalı laminant parke yüklü tıra arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırdaki malzemeler alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine minibüste sıkışan sürücü, yanarak öldü.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cesedi İzmit Asri Mezarlığı morguna gönderilen sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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MinibüsTIRTrafik KazasıYangın
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