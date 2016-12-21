Kocaeli'de ortaokul öğrencilerinden Halep'e yardım

KOCAELİ (AA) - Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Halep için başlattıkları yardım kampanyasında 3 günde 25 bin lira topladı.

Öğrenciler, öğretmenler ve ailelerinin de katkılarıyla düzenlenen yardım kampanyasında 3 günde 25 bin lira parayı bir araya getirdi.

Okul müdürü Cahit Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşu ülkede yaşanan bir drama kayıtsız kalamadıklarını belirterek, bu kapsamda yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kısa sürede 25 bin lira nakdi yardım toplandığını ifade eden Çetin, "Yapacağımız ikinci kampanyada gıda ve çocuk bezi üzerine yoğunlaştık. Kış şartlarında Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Halep'e un olarak göndermek üzere toplanan paraları makbuz karşılığında alan Kocaeli İnsani Yardım Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Kanca da öğrencilerin insanlık adına örnek bir davranış sergilediğini anlatarak, 25 bin lirayla 1 tır un alarak okuldan bölgeye törenle uğurlayacaklarını bildirdi.