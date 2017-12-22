Kocaeli'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin beton duvara çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Tavşancıl mevkisinde İstanbul istikametine seyreden Emine Avcı idaresindeki 34 NU 3401 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki beton duvara çarparak devrildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Avcı ve yanındaki Hasan Taşkesen (40), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Taşkesen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak sağlanırken, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.