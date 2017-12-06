Kocaeli'de otomobil hırsızlığına tutuklama

KOCAELİ (AA) - İstanbul'un Kartal ve Pendik ilçelerinden çaldıkları 2 otomobilin motor-şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla Kocaeli'de gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal ve Pendik ilçelerinde F.P. ve Y.K'nin otomobillerinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Otomobillerin motor-şasi numaralarının değiştirilerek Kocaeli'de satıldığı bilgisine ulaşan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Ekiplerce Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda Y.E.A. (31), E.K. (30), M.B. (33) ve H.G. (18) gözaltına alındı.

Benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.E.A. ve M.B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili bir firari şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.