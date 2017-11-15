Kocaeli'de otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu Yeşilyurt Mahallesi Yuvacık Sapağı mevkisinde İzmit istikametine seyreden Efe Candar idaresindeki 34 UU 3765 plakalı otomobil, aynı yöne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 NF 681 plakalı kamyona arkasından çarparak devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Candar ile aynı araçta bulunan Ömer Faruk Andıç, Fırat ve Mazlum Yıldız yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Efe Candar, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Gölcük Devlet Hastanesi ve İzmit'teki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Candar'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Karayolunda trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.