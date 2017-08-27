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Kocaeli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kampara köyü Karakaş Caddesi'nde Gölcük istikametine giden Zekeriya Beşiksiz'in kullandığı 41 U 3813 plakalı...

Kocaeli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kampara köyü Karakaş Caddesi'nde Gölcük istikametine giden Zekeriya Beşiksiz'in kullandığı 41 U 3813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Daha önce otomobilden dışarı atlayan sürücü, kazada yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Enes Niğdelioğlu, Yunus Emre Kaymakçı ve İlhan Şen yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
GölcükKazaşarampol
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