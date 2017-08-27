Kocaeli'de otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yusufça Mahallesi Sapağı mevkisinde, İzmit'ten Kandıra istikametine giden Fatih Sarıbaş (28) idaresindeki 34 TB 8980 plakalı otomobil, karşı şeridi aşarak, yolun kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarptı.
Sürücü Sarıbaş, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkıştı.
Kazayı gören çevredekiler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıbaş'ın öldüğünü belirledi.
Sarıbaş'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.