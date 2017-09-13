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Kocaeli'de park halindeki yolcu midibüsü kurşunlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki yolcu midibüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.Alınan bilgiye göre, Saraylı Mahallesi'ndeki otobüs durağında park halinde bulunan ve şehir içinde faaliyet...

Kocaeli'de park halindeki yolcu midibüsü kurşunlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki yolcu midibüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Saraylı Mahallesi'ndeki otobüs durağında park halinde bulunan ve şehir içinde faaliyet gösteren midibüse, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu 13 mermi isabet etti. Durağın yanında bulunan kahvehanenin duvarlarına da 7 mermi isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, midibüs ve kahvehanede incelemelerde bulundu.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Araç Kurşunlama IddiasıGölcükKocaeli
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