Kocaeli'de polise darp iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uygulama yapan polis memurunu darbettiği iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere kalıcı konutlar mevkisinde şüpheli görülen bir otomobili durduran polis ekipleri, araçtaki 3 kişiye alkollü oldukları gerekçesiyle işlem yapmak istedi.

Ekiplere zorluk çıkaran kişiler ile polis memuru M.Y. arasında yaşanan arbedede, polis ile bir şüpheli dere yatağına düştü.

Polis memuru ve şüpheli, diğer polisler tarafından dere yatağından çıkarıldı. Yaralanan polis memuru M.Y, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler E.E, C.G. ve O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.