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Kocaeli'de polise mukavemet ve darp iddiası

- Gölcük ilçesinde, yunus ekiplerinin kimlik sorarak üst araması yapmak istedikleri kişinin mukavemet göstermesi üzerine çıkan arbedede darbedildiği iddialarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı

Kocaeli'de polise mukavemet ve darp iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yunus ekiplerinin kimlik sorarak üst araması yapmak istedikleri kişinin mukavemet göstermesi üzerine çıkan arbedede darbedildiği iddialarına ilişkin soruşturma açıldı.

Gölcük Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 Eylül Pazartesi günü Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde görevli yunus timlerinin Cevat A.'yı (32) usulüne uygun şekilde durdurarak kimlik sorduğu belirtildi.

Polislere kimliğini beyan etmeyen Cevat A'nın üst araması sırasında agresif tavırlarını sürdürdüğü dile getirilen açıklamada, bu sırada polis memurlarına mukavemet göstermesi nedeniyle arbede yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, şahsın polis merkezine götürülerek ifadesinin alındığı, yaşanan arbede neticesinde şahısta ve görevli polis memurunda darp izleri oluştuğu belirtildi.

Gerekli hekim raporlarının alınarak, olayın adli makamlara intikal ettiği vurgulanan açıklamada, "Adli soruşturma başlamıştır. Ayrıca Kaymakamlık makamınca polis memurları hakkında idari soruşturma başlatılmış ve gereği en kısa zamanda yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.


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