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Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Caddesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ali İhsan G ile Murat B. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle...

Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Caddesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ali İhsan G ile Murat B. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali İhsan G, üzerinde bulunan tabancayla ateş ederek Murat B'yi ayağından yaraladı.

Olay yerinden otomobiliyle kaçmak isteyen ve o sırada kaza yapan saldırgan, kazayı gören ve kendisini yakalamak isteyen vatandaşlara da ateş açtı.

Bu sırada caddede yürüyen O.Ç. ile M.D, açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralı yakınları, Ali İhsan G'nin olay yerinde bıraktığı aracın camlarını kırdı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


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Anahtar Kelimeler:
ÇayırovaSilahlı Kavga
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