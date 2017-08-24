Kocaeli'de sülünler doğayla buluştu

KOCAELİ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen yaban hayvanlarının yaşam ortamlarıyla korunması çalışmaları kapsamında Kocaeli'de 2 bin sülün doğaya bırakıldı.

Samsun Sülün Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 2 bin sülün, İzmit ilçesi Sarıhocalar Mahallesi'ndeki Yaban Hayatı Yerleştirme Sahası'na getirildi.

Bölgeye adaptasyonu için yaklaşık 3 hafta hazırlanan büyük kafeslerde bekletilen sülünler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve avcı dernekleri temsilcilerinin katılımıyla doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, en önemli görevlerinden birisinin yaban hayatını desteklemek olduğunu belirterek, bu amaçla ülkenin değişik yerlerinde kurulan üretim istasyonlarında nesli tehlike altında olan hayvan türlerinin yetiştirildiğini dile getirdi.

Kefelioğlu, Samsun Sülün Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen sülünlerden 2 bininin doğayla buluşturulduğunu ifade ederek, "Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.