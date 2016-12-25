Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından düzenlenen "Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet" yürüyüşüne katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla teröre tepki gösterdi.

Merkez Bankası İzmit Şubesi önünde toplanan, aralarında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu grup, ellerinde Türk bayraklarıyla çeşit sloganlar atarak Anıtpark'a kadar yürüdü.

Bu sırada gruptakiler, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi.

Anıtpark'taki programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık, burada yaptığı konuşmada, polis ve askere yapılan hain saldırılara "Dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Yaşlık, asimetrik saldırıların Türkiye'yi asla yıkamayacağını, sarsamayacağını ve düşüremeyeceğini dile getirerek, Halep, Filistin ve Musul'da yapılanlara sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet vurgusunun kendilerinin milli kılavuzu olduğunu anlatan Yaşlık, Çanakkale'de yüz binlerce şehit veren bu milleti kimsenin düşüremeyeceğini kaydetti.

Şehitler için dua edilmesinin ardından program sona erdi.