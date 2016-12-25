Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat

Kocaeli'de "Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet" yürüyüşü

- Aralarında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, terörü lanetledi

Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından düzenlenen "Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet" yürüyüşüne katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla teröre tepki gösterdi.

Merkez Bankası İzmit Şubesi önünde toplanan, aralarında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu grup, ellerinde Türk bayraklarıyla çeşit sloganlar atarak Anıtpark'a kadar yürüdü.

Bu sırada gruptakiler, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi.

Anıtpark'taki programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık, burada yaptığı konuşmada, polis ve askere yapılan hain saldırılara "Dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Yaşlık, asimetrik saldırıların Türkiye'yi asla yıkamayacağını, sarsamayacağını ve düşüremeyeceğini dile getirerek, Halep, Filistin ve Musul'da yapılanlara sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet vurgusunun kendilerinin milli kılavuzu olduğunu anlatan Yaşlık, Çanakkale'de yüz binlerce şehit veren bu milleti kimsenin düşüremeyeceğini kaydetti.

Şehitler için dua edilmesinin ardından program sona erdi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
KocaeliTeröre LanetYürüyüş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.