Kocaeli'de trafik kazaları: 10 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen 7 aracın karıştığı 3 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıyalı Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyreden Cavit Çavdar'ın kullandığı 41 R 3793 plakalı halk otobüsü, ışıklarda duran Halis Akbulut'un yönetimindeki 54 E 6838 plakalı damperli kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü ile 5 yolcu yaralandı.

Aynı noktadaki diğer kazada, Birsen Okçu'nun idaresindeki 41 VP 643 plakalı otomobil ile Şevket Ergün'ün yönetimindeki 41 BB 563 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslara bindirildiği sırada aynı yerde üçüncü kaza meydana geldi. Burada, Cem Ekşi'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Selim Ayrıkdal'ın idaresindeki 34 ET 097 plakalı otomobil ve Arif Yılmaz'ın kullandığı 78 BJ 888 plakalı hafif ticari araç zincirleme kaza yaptı. Kazada sürücü Ekşi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın, havanın yağışlı olması ve yola araçlardan dökülen yağın neden olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 Karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışına açıldı.