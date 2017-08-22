Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet T. idaresindeki 16 HDV 76 plakalı tır, D-130 karayolunda Gölcük'ten Yalova istikametine giderken Değirmendere Donanma Mahallesi Kerimağa Rampası mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada, metal ve beton bariyeri aşarak karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı.

Sürücü İsmet T, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla karayolunun her iki yönünde de bir süre araç yoğunluğu oluştu.