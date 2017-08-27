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Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

- Anadolu Otoyolu İzmit Alikahya mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu

Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikameti İzmit Alikahya mevkisinde, Şaban Tatar idaresindeki 51 BH 575 plakalı kamyon, önüne çıkan araca çarpmamak için emniyet şeridine geçen Serkan Ateş yönetimindeki 18 AJ 995 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Tatar, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.


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