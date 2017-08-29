Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tankere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Köşklüçeşme Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde Çayırova yönüne giden Bahri Yılmaz'ın kullandığı 41 UR 376 plakalı otomobil, park halindeki 41 UK 168 plakalı tankere arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz ve yanındaki Muharrem Kaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.