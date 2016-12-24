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Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D-605 Karayolunda Kandıra istikametine giden İsmail Hamza Kuru idaresindeki 41 N 6566 plakalı...

Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-605 Karayolunda Kandıra istikametine giden İsmail Hamza Kuru idaresindeki 41 N 6566 plakalı otomobil, Çayırköy mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Cemil Acar yönetimindeki 41 LD 848 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol kenarına savrulan 41 LD 848 plakalı otomobilde bulunan Cemil, Burak ve Fatma Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer otomobilde bulunan hamile olduğu öğrenilen Ayşe Türkarslan ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


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İzmitKocaeliTrafik Kazası: 4 Yaralı
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