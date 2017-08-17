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Kocaeli'de trafik kazası: 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kandıra'dan İzmit istikametine giden Yücel Kurt idaresindeki 41 KN 173 plakalı otomobil, D-605 Karayolu Akçakese Mahallesi...

Kocaeli'de trafik kazası: 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kandıra'dan İzmit istikametine giden Yücel Kurt idaresindeki 41 KN 173 plakalı otomobil, D-605 Karayolu Akçakese Mahallesi Kandıra Cezaevi mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BR 6134 plakalı otomobille çarpıştı.

Kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün olay yerini terk ettiği kazada, diğer sürücü Yücel Kurt ile araçta bulunan Fatih ve Çiğdem Altaş, Münevver Oktay, küçük yaştaki Atabek Altaş ile Miraç Kurt yaralandı.

Yaralılar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazaya karıştıktan sonra olay yerinden uzaklaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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KandıraKocaeliOtomobilTrafik Kazası
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