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Kocaeli'de trafik kazası: 8 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın ticari taksi ile çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gazanfer Bilge Bulvarından Umuttepe yönüne giden 16 yaşındaki Eyüp Şen idaresindeki...

Kocaeli'de trafik kazası: 8 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın ticari taksi ile çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazanfer Bilge Bulvarından Umuttepe yönüne giden 16 yaşındaki Eyüp Şen idaresindeki 16 LH 412 plakalı hafif ticari araç, Turan Güneş Caddesi'nden Cumhuriyet Parkı istikametine seyir halinde olan Özkan Özkol (45) yönetimindeki 41 T 0291 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.Kazada devrilen hafif ticari araç, sinyalizasyon direğine çarparak durdu.Kazada yaralanan ticari taksi sürücüsü Özkol, yolcu Büşra Okumuş (22) ile diğer araçta bulunan yaralılar sürücü Şen, Eren Ekmen, Emirhan Güven (19), Baran Boz Serdar Erdem (20) ile Fevzi Can Topal (17) İzmit Seka ve Kocaeli Devlet Hastaneleri ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ekmen’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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İzmitKocaeliTrafik Kazası: 8 Yaralı
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