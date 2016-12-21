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Kocaeli'de yangın: 6'sı çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki...

Kocaeli'de yangın: 6'sı çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki Ahmet Özmen'e ait kimsenin bulunmadığı dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, alt ve üst kata da sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye ekiplerince dışarıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 7 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu kişelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

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