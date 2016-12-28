Kocaeli'de yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangında iki fabrikada hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir branda fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan madeni yağ fabrikasına sıçradı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Müdahale sırasında parmağı kırılan itfaiye eri Temel Demirci, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Söz konusu iki fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.