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Kocaeli'de YHT hattına iş makinesi devrildi

- İzmit ilçesinde ray yenileme çalışmasında zemini sağlamlaştırmak için kullanılan kazık ankraj makinesi, YHT hattının üzerine yıkıldı

Kocaeli'de YHT hattına iş makinesi devrildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ray yenileme çalışmasında zemini sağlamlaştırmak için kullanılan kazık ankraj makinesi, YHT hattının üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi İl Jandarma Komutanlığı karşısındaki demiryolu alanında ray yenileme çalışmasında zemini sağlamlaştırmak için kullanıldığı öğrenilen kazık ankraj makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle YHT hattının üzerine yıkıldı.

Makinenin üst kısmındaki kazık bölümü D-100 Ankara istikametinin bir şeridini kapatırken, YHT hattındaki teller zarar gördü.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekipler iş makinesini kaldırma çalışması başlattı.

Kazadan dolayı YHT hattında elektrik bulunmadığı öğrenildi.


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