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Kocaeli'deki banka soygunu girişimi davası

- Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Gölcük ilçesinde banka şubesindekileri rehin alan tutuklu sanık İpek'in 5 suçtan cezalandırılmasını istedi

Kocaeli'deki banka soygunu girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde banka şubesindekileri rehin alan tutuklu sanık İsmail İpek'in yargılandığı davaya devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada İpek'in avukatı Hüseyin Coşkun ve bankanın vekili Selçuk Tekinalp hazır bulundu.

Duruşmaya Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık İpek, savunmasını yinelediğini belirterek, kimseye zarar verme kastıyla hareket etmediğini söyledi.

Mağdurlardan özür dileyen İpek, cezalarının affını talep etti.

Sanık avukatı Coşkun da esas hakkındaki savunmalarını sunmak için süre istedi.

Halk Bankası Vekili Tekinalp de şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık İpek'in "silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek, mala zarar vermek ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatının esas hakkındaki savunmasını sunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Gölcük'te, 13 Kasım 2015'te banka şubesindekileri rehin alan İsmail İpek, ikna çabaları sonuç vermeyince düzenlenen operasyonda yaralı ele geçirilmişti.

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